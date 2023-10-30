В Самарской области ожидают роста ВРП в 1,3 раза к 2026 году

Губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил, что рост валового регионального продукта составит до 3,3 трлн рублей

ТАСС, 30 октября. Власти Самарской области рассчитывают на рост валового регионального продукта до 3,3 трлн рублей к 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в ходе расширенного заседания правительства.

"Оценивая текущие результаты социально-экономического развития Самарской области, мы ожидаем, что в нынешнем году возобновится тенденция экономического роста, которая закрепится в среднесрочной перспективе. За трехлетний период объем валового регионального продукта может вырасти с 2,5 трлн рублей до 3,3 трлн рублей к 2026 году", - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что темпы развития экономики в текущем году "существенно перекрывают негативные последствия санкций".

"Рост промышленного производства в целом составил 108,8%. <...> В результате системной работы по созданию комфортных условий для ведения бизнеса, начиная с 2021 года мы стабильно входим в первую десятку регионов-лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России. Портфель реализуемых в настоящее время инвестпроектов содержит свыше 250 крупных проектов с общим объемом вложений более 1,4 трлн рублей. Сохраняется деловая активность и в предпринимательской сфере, численность занятых за 9 месяцев 2023 года выросла на 6,1%", - рассказал Азаров.