В Самарской области ожидают роста ВРП в 1,3 раза к 2026 году

ТАСС, 30 октября. Власти Самарской области рассчитывают на рост валового регионального продукта до 3,3 трлн рублей к 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в ходе расширенного заседания правительства.
"Оценивая текущие результаты социально-экономического развития Самарской области, мы ожидаем, что в нынешнем году возобновится тенденция экономического роста, которая закрепится в среднесрочной перспективе. За трехлетний период объем валового регионального продукта может вырасти с 2,5 трлн рублей до 3,3 трлн рублей к 2026 году", - сказал Азаров.
Он подчеркнул, что темпы развития экономики в текущем году "существенно перекрывают негативные последствия санкций".
"Рост промышленного производства в целом составил 108,8%. <...> В результате системной работы по созданию комфортных условий для ведения бизнеса, начиная с 2021 года мы стабильно входим в первую десятку регионов-лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России. Портфель реализуемых в настоящее время инвестпроектов содержит свыше 250 крупных проектов с общим объемом вложений более 1,4 трлн рублей. Сохраняется деловая активность и в предпринимательской сфере, численность занятых за 9 месяцев 2023 года выросла на 6,1%", - рассказал Азаров.