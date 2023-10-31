В Sokolov отметили рост рынка ювелирной розницы РФ на 13% за девять месяцев

По информации холдинга, показатель увеличился до 246 млрд рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский рынок ювелирной розницы в январе - сентябре 2023 года увеличился на 13% в денежном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил 246 млрд рублей, соответствующие оценки приводит ювелирный холдинг Sokolov.

"По данным аналитического центра Sokolov, за девять месяцев 2023 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 246 млрд рублей, что на 13% выше показателей аналогичного периода прошлого года", - сообщает компания.

Средний чек за данный период увеличился в годовом выражении на 15% и составил 7,365 тыс. рублей. Как отмечает холдинг, среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия, по данным Росстата, выросли на 18,45% в сентябре 2023 года относительно декабря 2022 года.

Руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова отметила, что драйвером восстановления рынка ювелирной розницы стали онлайн-продажи. "По итогам года мы прогнозируем рост рынка на уровне около 12-15% с учетом наступающего высокого предновогоднего сезона и ноябрьских распродаж", - сказала Колпакова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Sokolov - вертикально интегрированный ювелирный холдинг, объединяет ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Розничная сеть магазинов Sokolov по итогам девяти месяцев 2023 года насчитывала 578 торговых точек (с учетом объектов по франшизе).