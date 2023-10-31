Илон Маск решил участвовать в саммите ИИ в Лондоне и выступить вместе с Риши Сунаком

Как объявил ранее глава британского правительства, Соединенное Королевство ставит перед собой задачу стать лидером в сфере регулирования ИИ, чему призван способствовать саммит

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Илон Маск примет участие в саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Великобритании (1-2 ноября) и выступит вместе с британским премьером Риши Сунаком по его окончании в прямом эфире в социальной сети X (ранее Twitter). Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Как объявил ранее глава британского правительства, Соединенное Королевство ставит перед собой задачу стать лидером в сфере регулирования ИИ, чему призван способствовать саммит. Участие в форуме владельца SpaceX, Tesla и социальной сети X придаст импульс усилиям Сунака после того, как ряд мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена и французского лидера Эмманюэля Макрона, решили пропустить конференцию.

Секретариат британского премьера пригласил также ведущих предпринимателей королевства на встречу с самым богатым человеком в мире в четверг вечером в центре Лондона. Известно также, что во встрече примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Камала Харрис, итальянский премьер Джорджа Мелони. На саммит приглашен Китай, исходя из необходимости, как отметил Сунак, "взаимодействовать со всеми мировыми ведущими державами в сфере ИИ".

Саммит в Блетчли-парк

Саммит по искусственному интеллекту пройдет на территории усадьбы Блетчли-парк в пригороде города Милтон-Кинс, расположенного в 70 км к северо-западу от Лондона. Во время Второй мировой войны там находилась правительственная школа кодов и шифров (Government Code & Cypher School, GC&CS), где работала команда знаменитого математика Алана Тьюринга, взломавшая код нацистской шифровальной машины Enigma.

Впоследствии на базе GC&CS была создана британская служба радиоэлектронной разведки (Government Communications Headquarters, GCHQ, Центр правительственной связи) - аналог Агентства национальной безопасности США. В настоящее время ее штаб-квартира находится в городе Челтнем.