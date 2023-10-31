Хуснуллин заявил о необходимости контроля цен на общественный транспорт при госзакупках

Вице-премьер РФ отметил, что производители подняли цены на 20-30%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости контроля цен на общественный транспорт в рамках госзакупок, по его словам, производители подняли цены на 20-30%. Об этом зампред правительства России рассказал на форуме "Общественный транспорт - 2023".

"Уважаемые производители все вижу в зале сидят. Мы с начала года совершенно четко заявили о том, что мы будем закупать технику. <...> Сейчас, когда пришло время закупки, начали срывать сроки поставки. Плюс цена на 20-30% поднялась. Коллеги, пользуясь случаем, хочу обратить внимание, ваше завышение цены приведет к тому, что население получит на 20% меньше планируемых транспортных средств. Поэтому я попрошу вот Минпромторг, регионы, кто сегодня на связи, жестко контролировать и ценовую политику", - пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что в рамках комплексной программы модернизации пассажирского транспорта до конца первого квартала 2024 года регионы получат 9,4 тыс. транспортных средств.