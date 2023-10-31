Крым увеличил запасы газа на 30% для стабильного транзита в Херсонскую область

По словам главы республики Сергея Аксенова, газотранспортная система региона готова к осенне-зимнему периоду

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Крым на 30% увеличил запасы природного газа в единственном в регионе подземном хранилище газа (ПХГ) для успешного прохождения отопительного сезона и стабильного транзита топлива в Херсонскую область. Об этом сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Газ транзитом через нас идет. На ПХГ дополнительные объемы закачены - на 30% увеличили, для стабилизации, в том числе в Херсонской области. Все работы к отопительному сезону закончены", - сказал Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что газотранспортная система региона готова к осенне-зимнему периоду.

"По отопительному сезону в ручном режиме действуем, +22 градуса в помещениях - это детские учреждения, социальные и так далее. Если ниже +22 градусов опускается в детских учреждениях, больницах и так далее, то включаем отопление. Пока неделя теплая", - подчеркнул Аксенов.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область достроили и запустили к отопительному сезону. Объект, в том числе позволит быстрее строить газопроводы низкого давления ко всем населенным пунктам региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики, сейчас запасы газа в хранилище составляют 1,4 млрд куб. м, с начала года в него закачали 348 куб. м газа.