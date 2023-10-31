"Аэрофлот" с декабря возобновит регулярные рейсы между Москвой в Архангельском

Полеты намерены выполнять каждый день

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит с 1 декабря 2023 года регулярные рейсы между Москвой и Архангельском, приостановленные в связи с реконструкцией архангельского аэропорта Талаги. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Архангельск. Продажа билетов открыта. Рейсы были приостановлены в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы в аэропорту Талаги", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться ежедневно в 21:00 мск из Москвы (прибывает в 23:05) и в 05:55 мск из Архангельска (прибывает в 08:05) на самолетах Airbus A320.

Кроме того, в зимнем сезонном расписании авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") также будет по одному ежедневному рейсу из Москвы в Архангельск и обратно на самолетах Superjet 100. Таким образом, общее количество рейсов в это время года достигнет трех в сутки, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".