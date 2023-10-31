В Белоруссии запустили продажи "ТВ Станций" от "Яндекса"

Первая модель представлена диагоналями 43 и 50 дюймов, а вторая - диагоналями 55 и 65 дюймов

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил продажи "ТВ Станции" и "ТВ Станции Про", объединяющих функции умных колонок и телевизоров, на территории Белоруссии, говорится в сообщении компании.

"ТВ Станции" и "ТВ Станции Про" - телевизоры с функциями "Яндекс Станции" и голосовым управлением без пульта - начали продаваться в Беларуси. Первая модель представлена диагоналями 43 и 50 дюймов, а вторая - диагоналями 55 и 65 дюймов", - рассказали в пресс-службе.

"Яндекс" в начале августа представил устройства, объединяющие функции умных колонок и телевизоров, - "ТВ Станцию" и "ТВ Станцию Про". Обе модели оснащены четырехъядерным процессором и работают на операционной системе "Яндекс ТВ". Пользователям будет доступен весь функционал "Яндекс Станций" - с помощью голоса они смогут не только переключать каналы, регулировать громкость или искать фильмы и сериалы, но и, например, включать музыку, в том числе с выключенным экраном.

Старт продаж устройств в РФ начался в конце августа.