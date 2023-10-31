31 октября, 09:51

В Татарстане "Нэфис Косметикс" построит складской комплекс за 7,6 млрд рублей

Ориентировочные сроки окончания строительства - 2030 год, сообщают в пресс-службе АИР РТ

КАЗАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Нэфис Косметикс" построит в Татарстане складской комплекс за 7,6 млрд рублей, соответствующее соглашение подписали руководители Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан и АО "Нэфис Косметикс", сообщает пресс-служба агентства инвестиционного развития республики (АИР РТ).

"АИР РТ в лице руководителя Талии Минуллиной заключил с генеральным директором АО "Нэфис Косметикс" соглашение по реализации масштабного инвестиционного проекта "Строительство складского комплекса АО "Нэфис Косметикс", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено строительство новых складских корпусов и производственно-складского блока для расширения логистических и производственных возможностей организации. Это позволит нарастить действующие объемы производства бытовой химии.

Как отмечает пресс-служба, ориентировочные сроки окончания строительства - 2030 год. До 2025 года предусматривается строительство и оснащение логистического склада, в 2025-2027 годах - строительство и оснащение сырьевого склада с АБК, в 2028-2030 годах - строительство и оснащение производственного-складского блока.

Согласно информации на сайте компании, АО "Нэфис Косметикс" занимает лидирующие позиции в ключевых сегментах рынка бытовой химии. Всего выпускается более 600 наименований продукции. 

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РоссияТатарстан
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