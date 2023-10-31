Экваториальная Гвинея выразила интерес в расширении сотрудничества с РФ

Двусторонние отношения "отличаются особым уважением и служат интересам народов обеих стран", подчеркнули в Министерстве иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Экваториальной Гвинеи

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Экваториальная Гвинея заинтересована в расширении сфер сотрудничества с Россией, в том числе в рамках БРИКС. Об этом заявили ТАСС в Министерстве иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Экваториальной Гвинеи.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с РФ, - отметил собеседник агентства. - Экваториальная Гвинея имеет длительную историю отношений с СССР, а затем Россией, которые отличаются особым уважением и служат интересам народов обеих стран. Сотрудничество между Экваториальной Гвинеей и РФ получило новый импульс с началом четыре года назад регулярных саммитов Россия - Африка. В ходе второго по счету саммита, который прошел летом 2023 года в Санкт-Петербурге, делегация Экваториальной Гвинеи представила российской стороне ряд проектов в нефтегазовом и горнодобывающем секторах. При этом особый интерес для нас представляет и БРИКС, который является совершенно новым международным объединением прогрессивных стран, нацеленных на реформирование всего мирового порядка в интересах общемирового развития".

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого участвовал в мероприятиях, которые прошли в августе в Йоханнесбурге на полях саммита БРИКС. Пресс-служба вице-президента Экваториальной Гвинеи сообщила, что в текущем месяце страна получила приглашение участвовать в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в предстоящем году под председательством России в Казани. Сотрудничество с БРИКС отвечают как международным, так и внутренним приоритетам Экваториальной Гвинее, отмечает собеседник агентства.

Позиция на мировом нефтяном рынке

В 90-е годы прошлого века в Экваториальной Гвинее открыли крупные запасы нефти и природного газа, что позволило ей выйти в Африке южней Сахары на третью позицию по размерам экспорта нефти. В результате страна стала одной из самых быстрорастущих экономик Африки, а также вошла в ОПЕК. Пик добычи пришелся в стране на 2004 год, когда в сутки она добывала 321,7 тыс. баррелей нефти.

Однако в последние годы старые месторождения нефти быстро истощаются. Так, в минувшем сентябре Экваториальная Гвинея добывала в сутки 55 тыс. баррелей нефти. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в текущем году Экваториальная Гвинея, численность населения которой достигает 1,7 млн, зафиксирует самое значительное среди всех стран Африки южнее Сахары падение ВВП - минус 6,2%, а в 2024 году еще - 5,5%. В повестку дня властей встала задача ускорения геологических работ с целью добиться увеличения энергетической базы. В результате этих усилий в последние два года на шельфе страны обнаружили новые крупные месторождения нефти и газа, что позволяет Экваториальной Гвинее быть уверенной в сохранении в среднесрочной перспективе своих позиций на мировом нефтяном рынке.

Востребованность российского бизнеса

Одновременно правительство страны приступило к реализации программы по изучению недр с использованием новейших технологий. В ее рамках осенью 2020 года в Экваториальную Гвинею прибыла группа российских специалистов из Росгеологии для проведения геологоразведочных работ в районе Рио-Муни, где есть признаки наличия крупных запасов нефти и природного газа. Российские специалисты участвовали в сейсмических исследования прибрежных зон и их фиксации на карте. Сотрудничество между двумя странами в области геологоразведки началось в 70-е годы прошлого века, когда советские специалисты заложили основы геологоразведочной отрасли Экваториальной Гвинеи.

В рамках состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка представители Экваториальной Гвинеи провели серию встреч с рядом российских нефтегазовых и горнодобывающих компаний. На них министр шахт и углеводородов Антонио Обуру Ондо представил ряд проектов, заявив, что заинтересован в привлечении российских партнеров к разработке нефтяных месторождений. По его словам, Экваториальная Гвинея рассчитывает на интерес "Лукойла" и других российских нефтегазовых компаний к нефтепроектам в стране. В 2019 году "Лукойл" и Росгеология подписали меморандумы о взаимопонимании с министерством шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи.

Быстрому расширению сотрудничества РФ и Экваториальной Гвинее должно способствовать и ожидающееся открытие до конца текущего года посольства России в африканской стране.