Госдума ввела запрет на изъятие купленного по социальному контракту имущества

В пояснительной записке говорится, что судебные приставы беспрепятственно изымают имущество малоимущего гражданина стоимостью более 10 тыс. рублей, приобретенное за счет средств, предоставленных на основании социального контракта в качестве меры государственной социальной помощи

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете изымать имущество, которое приобретено по социальным контрактам для осуществления предпринимательской деятельности.

Документ внес 23 июня глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди"). Новым положением предлагается дополнить статью 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ (имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам).

В пояснительной записке указано, что судебные приставы беспрепятственно изымают имущество малоимущего гражданина стоимостью более 10 тыс. рублей, приобретенное за счет средств, предоставленных на основании социального контракта в качестве меры государственной социальной помощи. Отмечается, что таким образом эта помощь фактически нереализуема, если у малоимущего имеются сторонние долги.

Социальный контракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей либо малоимущим гражданином. Контракт дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.