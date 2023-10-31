Polymetal рассмотрит возможность выплатить дивиденды за 2023 год

Глава компании Виталий Несис сообщил, что Polymetal может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2023 года и это решение будет зависеть от продвижения в процессе продажи российских активов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России, может выплатить дивиденды за 2023 год, но выплаты в этом году нереалистичны. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил глава компании Виталий Несис.

По словам Несиса, компания может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2023 года и это решение будет зависеть от продвижения в процессе продажи российских активов компании.

"Ситуация с продажей российского бизнеса развивается не так быстро, как мы ожидали. В результате мне приходится отказаться от своего прогноза и признать, что выплата дивидендов в этом году нереалистична", - добавил он.

Ранее Несис сообщал, что компания рассчитывает вернуться к выплате дивидендов к концу 2023 года.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.