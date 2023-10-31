Дума приняла в I чтении законопроект о повышении "военных пенсий" с октября 2024 года

Документ предлагает не применять до 2025 года норму о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, которая устанавливает поэтапное повышение так называемого понижающего коэффициента

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение так называемых военных пенсий с 1 октября 2024 года.

Законопроект был внесен в Госдуму кабмином в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024-2026 годы. Документ предлагает не применять до 2025 года норму закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, которая устанавливает поэтапное повышение так называемого понижающего коэффициента - денежного довольствия, учитываемого при исчислении "военных пенсий". Речь идет о норме, согласно которой с 1 января 2012 года денежное довольствие при исчислении "военных пенсий" учитывается в размере 54%, а начиная с 1 января 2013 года должно ежегодно увеличиваться на 2%. Как отмечали авторы инициативы в пояснительной записке, если бы эти нормы действовали, "размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, к 1 января 2024 года должен достигнуть уровня 78%".

При этом новые нормы предусматривают, что с 1 октября 2024 года размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85%. Так, согласно нововведению, при расчете "военных пенсий" с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия служащих (как и в 2023 году), а с 1 октября 2024 года - 89,32%. Как указывали авторы инициативы, это позволит увеличить реальный размер "военных пенсий" с октября 2024 года на 4,5%.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы коснутся более 2,7 млн человек. Он напомнил, что законодательно обеспечить повышение пенсий военным пенсионерам ранее поручил президент РФ Владимир Путин. "Наша задача - поддержать тех, кто защищал нашу страну, обеспечивал ее безопасность. В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5 %, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5 %", - подчеркнул Володин.