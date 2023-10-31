Полпред в СФО заявил, что в округе сохраняется высокий уровень импортозависимости

Анатолий Серышев отметил, что речь идет об электронике и некоторых видах сырья

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Регионы Сибири сохраняют зависимость от импорта электроники, некоторых видов сырья и программного обеспечения, сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на выездном совещании секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"Сохраняется высокий уровень импортозависимости, при этом создание и внедрение в промышленный оборот суверенных технологий связано с необходимостью решения ряда насущных и важных задач. В первую очередь электронной компонентной базы, особо чистых сырья и материалов, специализированного программного обеспечения для проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ", - сказал Серышев.

По его мнению, также необходимо активнее внедрять в регионах округа передовой инжиниринговый опыт, способствующий проектированию производства с участием научно-исследовательских институтов и вузов-разработчиков новых промышленных технологий.

"На этом направлении рассчитываем на масштабирование успешного семилетнего опыта по созданию инжиниринговых центров на базе ведущих вузов", - отметил полпред.

Кроме того, по его словам, институты СО РАН и организованные с их участием компании часто не располагают в достаточном объеме собственными материальными и финансовыми ресурсами для создания на основе результатов наукоемкой и высокотехнологичной продукции.

"В этой связи требуется дополнительно стимулировать инновационную активность российских бизнес-структур на участие в данной деятельности", - добавил Серышев.