Силуанов заявил, что ФТС перевыполнит план по перечислениям в бюджет в 2023 году

Временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов ранее сообщал, что ФТС перечислила в бюджет более 5,2 трлн рублей с начала года при плановом показателе в 6,464 трлн рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) перевыполнит план по перечислениям в бюджет РФ в 2023 году, несмотря на снижение административных мер, барьеров и нагрузки, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на Международном таможенном форуме в Москве.

"В этом году, несмотря на снижение административных мер, барьеров, нагрузки в целом мы не только выполним, но и перевыполним наши доходные задания пополнить бюджет. Это тоже является одним из показателей работы таможенной службы. Но еще раз говорю - не в ущерб нашим предпринимателям", - сказал Силуанов.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов сообщал, что ФТС России перечислила в бюджет более 5,2 трлн рублей с начала года при плановом показателе в 6,464 трлн рублей.

Глава Минфина при этом положительно оценил работу таможни в последнее время с точки зрения упрощения работы. Как отметил Силуанов, уже более 85% грузов, товаров пропускается в автоматическом режиме. Говоря об основных задачах, глава Минфина указал на выполнение стратегии таможенной службы до 2030 года. Среди этих задач Силуанов назвал продолжение работы таможни в современных условиях, цифровизацию, а также снижение административных процедур.