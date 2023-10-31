В Челябинске пройдет Русский экономический форум

На центральном пленарном заседании участники обсудят программу опережающего развития страны

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Русский экономический форум, посвященный развитию суверенной экономики, соберет с 9 по 11 ноября в Челябинске не менее 3 тыс. участников. На центральном пленарном заседании обсудят программу опережающего развития страны, сообщили ТАСС в оргкомитете.

"Русский экономический форум" проводится впервые, местом проведения выбран Челябинск. Форум посвящен масштабным вопросам развития суверенной экономики России в XXI веке. На одной площадке будут рассмотрены самые острые вопросы последних лет. Ожидаемое количество участников форума составит не менее 3 тыс.", - сказали в оргкомитете.

По словам собеседницы агентства, 10 ноября состоится центральное пленарное заседание форума "Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России".

На форуме запланированы панельные и пленарные дискуссии, лекторий от работодателей, специальные сессии. "Среди основных тем дискуссий центрального дня (10 ноября) можно назвать дедолларизацию, технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства", - уточнили в оргкомитете.

Отмечается, что Русский экономический форум организован правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором. На мероприятие приедут представители Свердловской, Тюменской и Курганской областей, Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, регионов центральной части России, включая Москву и Санкт-Петербург.