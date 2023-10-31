Патрушев заявил, что РФ на фоне санкций нужно ориентироваться на отечественные разработки

Секретарь СБ России отметил, что в этой работе необходимо в том числе задействовать научно-производственный потенциал Сибирского федерального округа

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Россия на фоне санкций должна ориентироваться на отечественные разработки и переводить экономику в режим полного инновационного цикла, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

"В условиях антироссийских санкций необходимо ориентироваться на перевод экономики в режим полного инновационного цикла, выпуск отечественной высококачественной продукции - преимущественно на основе собственных результатов фундаментальных научных исследований и разработок", - указал он.

Как отметил Патрушев, "важно укреплять суверенитет страны, повышать устойчивость российской экономики к воздействию внешних и внутренних угроз, обеспечить экономическую безопасность".

Он подчеркнул, что в этой работе необходимо в том числе задействовать научно-производственный потенциал Сибирского федерального округа. Также, по словам секретаря Совбеза, нужно "шире использовать потенциал территорий опережающего социально-экономического развития, предоставлять меры государственной поддержки проектам, способствующим обеспечению технологического суверенитета".

"Важно добиться концентрации ресурсов и усилий органов публичной власти, научного и бизнес-сообществ на создании базовых и критически важных отечественных производств, технологий и техники, необходимых для устойчивого социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России", - добавил Патрушев.