"Курганмашзавод" поставил в войска очередную партию БМП-3

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что новые боевые машины пехоты приспособлены к эксплуатации в условиях низких температур, что немаловажно с учетом приближающейся зимы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Предприятие "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) в рамках выполнения гособоронзаказа поставило в войска очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3. Об этом журналистам сообщили в холдинге.

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех) в конце октября отправил Минобороны РФ новую партию БМП-3 в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Предприятие ежемесячно отгружает требуемое количество боевых машин пехоты, поступательно наращивая объемы производства", - сообщили там.

В холдинге отметили, что новые БМП-3 приспособлены к эксплуатации в условиях низких температур, что немаловажно с учетом приближающейся зимы. Машины легко заводятся в любую погоду, в том числе при температуре до минус 40 градусов.

"Машина зарекомендовала себя отлично. Очередная партия уходит в войска. Предприятие успешно выполняет гособоронзаказ. Всему предприятию за это спасибо", - отметил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков, слова которого приводятся в сообщении.

Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения, изготовитель - КМЗ. Вместимость - три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса - 18,7 тонн, скорость по шоссе - 70 км/ч. Состоит на вооружении с 1987 года.