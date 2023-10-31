В Солнечногорске появится предприятие по производству деталей для приборостроения

Инвестор планирует приступить к строительству в III квартале 2024 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Свыше 500 млн рублей планирует вложить компания "Квалитет" в строительство предприятия в сфере высокоточной токарно-фрезерной металлообработки на территории индустриального парка "Есипово" в Солнечногорском округе, сообщила ТАСС зампред правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

"Объем инвестиций компании "Квалитет" в реализацию проекта составит более 500 млн рублей. На новом производстве создадут 120 рабочих мест для жителей Подмосковья. Всего будет две очереди. Приступить к строительству инвестор планирует в III квартале 2024 года. Весь проект будет реализован в течение пяти лет" - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерстве инвестиций, промышленности и науки региона пояснили, что продукция высокоточной токарно-фрезерной металлообработки применяется в производстве медицинского оборудования, кабельной промышленности, авиаотрасли и кораблестроении.

Отмечается, что действующее предприятие "Квалитет" расположено в Зеленограде. После того, как строительство производства в индустриальном парке "Есипово" будет завершено, компания перенесет туда все производственные мощности. За счет увеличения производственных площадей компания рассчитывает увеличить производственные мощности на 50%. В основном - деталей, узлов и механизмов нестандартных форм и размеров.

"На территории индустриального парка "Есипово" компания также планирует увеличить производство корпусов и панелей для сверхмощных компьютеров, которые используются в самых разных отраслях приборостроения. В том числе для производства медицинского оборудования, при помощи которого проводится диагностика крови", - процитировали в материале исполняющего обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Александра Федорова.