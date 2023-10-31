В кабмине отметили рост востребованности сервиса досудебного обжалования на "Госуслугах"

Число поданных обращений увеличилось более чем в два раза за последний месяц, сообщила пресс-служба правительства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сервис досудебного обжалования действий разрешительных органов через портал госуслуг становится востребованным у бизнеса. Число поданных обращений увеличилось более чем в два раза за последний месяц, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Первые результаты рассмотрения жалоб через портал госуслуг на действия разрешительных органов свидетельствуют о росте востребованности сервиса досудебного обжалования у бизнеса. В частности, количество обращений увеличилось более чем в два раза за последний месяц. Если в августе поступило 13 жалоб, в сентябре с помощью сервиса были поданы 33 заявления, в октябре - 46", - сказано в сообщении.

Поясняется, что фактический срок рассмотрения жалоб через сервис досудебного обжалования составляет менее пяти дней. При этом нормативный срок ответа на обращение варьируется от 5 до 15 рабочих дней.

Также предприниматели могут через специальный сервис подать жалобу на все выведенные на портал госуслуг федеральные лицензии. Всего на сегодняшний день у предпринимателей есть возможность обжаловать 253 вида лицензий и разрешений. До конца года действие сервиса будет распространено на все востребованные бизнесом разрешительные режимы.

"Мы рассматриваем сервис досудебного обжалования как источник обратной связи от бизнеса. Именно она является оценкой нашей работы и используется в качестве постановки задач для дальнейшего улучшения государственных услуг и функций. Таким образом, выигрывают все. Мы понимаем запросы бизнеса, а предприниматели получают то, что им действительно нужно. Сегодня мы видим, что популярность сервиса с каждым днем растет", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Механизм досудебного обжалования был внедрен в сферу разрешительной деятельности в конце июля 2023 года. Ранее он доказал свою эффективность в рамках оспаривания решений контрольных органов, так как позволил существенно сократить как финансовые, так и временные издержки предпринимателей.