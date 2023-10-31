Более 55 млрд рублей планируют направить в Подмосковье на дороги в 2024 году

В частности, в регионе намерены открыть рабочее движение на автодорогах "М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе", "Афанасовское шоссе - Поведники" и на путепроводе в Одинцовском городском округе

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Свыше 55 млрд рублей планируется направить на реконструкцию и строительство дорог регионального значения в следующем году в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"На строительство и реконструкцию региональных дорожных объектов в 2024 году в проекте бюджета Подмосковья заложено 55,3 млрд рублей, из них 24,4 млрд рублей - федеральные средства", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в следующем году в Московской области планируется открыть рабочее движение на автодорогах "М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе", "Афанасовское шоссе - Поведники" и на путепроводе в Одинцовском городском округе. Кроме того, в 2024 году проектом бюджета предусмотрены средства, которые позволят начать реализацию таких объектов, как подъезд к индустриальному парку "Новопетровское" от дороги "Волоколамское шоссе - Давыдково" в Истре, автодорога "Пятницкое шоссе - Сабурово" в Красногорске и другие.

В пресс-службе рассказали, что в планах также завершить реконструкцию участка Мякининского шоссе от трассы М-9 "Балтия" до МКАД в Одинцово и Путилковского шоссе со строительством тоннеля в Красногорске.

"На капитальный ремонт дорог к сельским населенным пунктам в 2024 году в проекте бюджета Московской области предусмотрена субсидия муниципальным образованиям в сумме 0,5 млрд рублей. За счет этих средств планируется провести капитальный ремонт 11 км автомобильных дорог в 4 муниципальных образованиях", - добавили в министерстве.