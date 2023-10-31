Мишустин сообщил о развитии экономики лучшими темпами по сравнению с прогнозами

По словам премьер-министра РФ, необходимо сохранять эту динамику и "поддерживать положительные изменения"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Набранный темп развития экономики России надо поддерживать и продолжать вовремя реагировать на появляющиеся риски и вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическому развитию.

"Темп набран неплохой, особенно если сравнивать с теми негативными прогнозами, которые появлялись еще не так давно. В дальнейшем необходимо такую динамику сохранять и поддерживать положительные изменения", - сказал глава кабмина.

По его словам, очень важно внимательно следить не только за текущим состоянием конкретных отраслей и предприятий, но и за изменениями внешних условий. "Естественно, вовремя отвечать на появляющиеся возможные новые вызовы, новые риски. И, соответственно, при их появлении нивелировать эти риски, чтобы они не сдерживали наше движение вперед", - заключил Мишустин.