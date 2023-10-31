"Суал" попросил "Русал" о собрании акционеров по вопросу дивидендов за девять месяцев

Это обращение рассмотрят 4 ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. "Суал Партнерс" - крупнейший миноритарный акционер "Русала" - обратился к алюминиевой компании с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров для распределения дивидендов по итогам января - сентября 2023 года. Об этом говорится в сообщении "Русала" на Гонконгской фондовой бирже.

"Суал" обратился к совету директоров с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров с целью распределения (объявления) дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года", - отмечается в сообщении "Русала".

Заседание совета директоров "Русала", на котором будет рассмотрено обращение "Суала", состоится 4 ноября.

"Русал" отмечает, что следующее заседание совета директоров запланировано на 10 ноября 2023 года, в повестке - созыв собрания акционеров, в том числе вопрос о распределении дивидендов.

Ожидается, что реестр акционеров на участие в собрании будет закрыт 16 ноября.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.