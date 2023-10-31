Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,81-1,32%

Курс юаня вырос до 12,68 рубля, доллара - до 93,4 рубля, евро - до 98,84 рубля

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник корректировался вниз. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,81%, до 3 200,97 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,32%, до 1 079,88 пункта. Курс юаня вырос на 0,045%, до 12,68 рубля, доллара - на 0,54%, до 93,4 рубля, евро - на 0,20%, до 98,84 рубля.

"Снижение на российском рынке носило фронтальный характер, умеренные потери несли все сектора. Рубль не оставляет попыток оттеснить доллар ближе к 90 рублям, а нефть марки Brent удалилась от ценового рубежа $90 за баррель. Кроме того, на настрое покупателей продолжил сказываться неожиданный подъем ключевой ставки до 15% в минувшую пятницу", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон по-прежнему нестабилен. "Сообщения об атаке территории Израиля со стороны Йемена и приведении армии Саудовской Аравии в состояние повышенной готовности оказали давление на общий риск-аппетит. На фоне тревожных новостей и приближения заседания ФРС инвесторы склонны занимать более осторожную позицию", - отметил Бахтин.

Кроме того, вышла слабая статистика. "Индекс деловой активности PMI в производственном секторе КНР в октябре опустился в зону спада (49,5 пункта при прогнозе 50,2 пункта), хуже ожиданий оказался и PMI в секторе услуг (50,6 пункта при прогнозе 51,8 пункта). В еврозоне темпы роста потребительских цен по итогам октября упали до минимума более чем за два года - 2,9% год к году", - констатировал специалист.

Рынок акций

Лидерами роста вторника, а точнее - одними из немногих подорожавших бумаг, оказались депозитарные расписки финансовой группы TCS (+0,77%), "в связи с объявлениями ее дочернего банка "Тинькофф" о запуске ряда инновационных продуктов и начале предоставления банком услуги обмена валюты через банкоматы", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции энергокомпании ДЭК (-4,9%), без значимых новостей.

Прогноз

Краткосрочный сентимент на российском рынке может формироваться в зависимости от движений курса валют и цен на нефть, отметили в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 1 ноября - 3 150 - 3 275 пунктов, по курсу доллара - 92-95 рублей.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи будет показывать движение в коридоре 3 150 - 3 250 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 92-94 рублей, евро/ рубль - в коридоре 98,5-101 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,4-12,9 рубля.

В среду состоится заседание ФРС. "Хотя повышения процентных ставок в этот раз не ожидается, большое внимание будет приковано к риторике и прогнозам регулятора", - пояснил Бахтин.

До заседания выйдет важная статистика, в том числе изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за минувший месяц и количество открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре. В рамках сезона отчетностей финансовые результаты завтра представят Qualcomm, CVS Health Corp., PayPal Holdings Inc.