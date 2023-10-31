Курс доллара к рублю за октябрь снизился на 4,66%

Курс евро понизился на 4,36%, а юань опустился на 5,99%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю по итогам октября 2023 года понизился на 4,66%, курс евро - на 4,36%, курс юаня за месяц опустился на 5,99%. Об этом свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Московской биржи 31 октября в сравнении с показателями 29 сентября 2023 года.

В период со 2 по 6 октября рубль ускорил снижение к доллару, и к 9 октября валюта преодолела отметку в 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года. Суммарный рост отечественной валюты за неделю торгов 2-6 октября составил 2,58 рубля. С 10 по 19 октября американская валюта торговалась в диапазоне 96,45 - 100,9 рубля. Затем рубль перешел к укреплению по отношению к доллару, и к 31 октября курс доллар снизился до минимального значения за месяц - 91,62 рубля. Всего за октябрь доллар подешевел на 4,57 рубля - до 93,4 рубля с уровня 97,97 рубля.

Евро в начале первой недели октября также ускорил рост: 9 октября европейская валюта превышала отметку 108 рублей впервые с 15 августа. С 18 по 25 октября рубль укреплялся по отношению к евро, и к 27 октября европейская валюта на Мосбирже опустилась ниже 98 рублей впервые с 5 июля. Итоговое снижение за месяц достигло 4,51 рубля - до 98,84 рубля с отметки 103,35 рубля.

Юань в первые дни месяца демонстрировал рост, и к 9 октября курс достиг максимального значения за октябрь - 14,03 рубля. Затем курс китайской валюты перешел к снижению и находился в диапазоне 13,429 - 12,483 рубля. Всего за месяц китайская валюта подешевела на 80,8 копейки - до 12,685 рубля с уровня 13,493 рубля.