Дагестан договорился о поставках в Туркменистан муки, рыбы и стеклотары

В центре поддержки экспорта региона прогнозируют существенный рост товарооборота между сторонами

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Дагестанские предприятия поставят в Туркменистан муку, рыбу и стеклотару. Соответствующих договоренностей удалось достичь в рамках бизнес-миссии делегации из Туркменистана, которая прибыла в Махачкалу. Об этом сообщается в Telegram-канале центра поддержки экспорта Дагестана.

"В течение нескольких дней предприниматели и представители дистрибьюторских компаний изучали возможности дагестанского бизнеса. Особый акцент был сделан на пищевой продукции, а также товарах строительного назначения. <...> Как итог, уже заключены договоренности по поставкам в Туркменистан рыбы (килька), муки, стеклотары", - говорится в сообщении.

Предприниматели посетили предприятия в Махачкале, Кизляре и других муниципалитетах региона.

"Можно сказать, что сейчас наступает новый этап экономического взаимодействия между Дагестаном и Туркменистаном. Международные торговые отношения и объемы поставок некоторое время назад заметно снизились. Сейчас же мы прогнозируем существенный рост товарооборота между сторонами", - приводятся в канале слова руководителя центра поддержки экспорта Дагестана Руслана Абаскулиева.