31 октября, 20:35,
обновлено 31 октября, 20:40

Минфин прокомментировал введение временного управления в компании "Балтика"

Оно не влечет изменения структуры собственности, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Введение временного управления в пивоваренной компании "Балтика" не влечет изменения структуры собственности. Компания не находится в госсобственности, сообщили в пресс-службе Минфина РФ в связи с заявлением главы компании Carlsberg о "краже" его бизнеса в России.

"ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", - отметили в Минфине. Там напомнили, что для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц, издан указ президента РФ от 25.04.2023 № 302 "О временном управлении некоторым имуществом". 

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