Дума обсудит законопроект о продаже алкоголя в летних кафе

Депутаты также рассмотрят пакет законопроектов о гарантиях по страхованию жизни

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе, а также пакет законопроектов о создании системы гарантирования на страховом рынке в системе страхования жизни.

Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Документ был инициирован группой депутатов от "Единой России". Норма будет распространяться на веранды, помосты, "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе и также обслуживают посетителей питание и напитками.

Как пояснял ранее один из авторов законопроекта Сергей Алтухов, сейчас законом не предусмотрена возможность розничной продажи алкогольной продукции на открытом пространстве "летников", с другой стороны - лицензия на торговлю у ресторатора есть, и по сути обслуживание посетителей вне здания может привести к аннулированию лицензии. Инициатива направлена на оказание поддержки добросовестным хозяйствующим субъектам в сфере общепита, она будет способствовать развитию конкуренции и окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма, особенно в крупных городах, считает депутат.

Госдума также рассмотрит в первом чтении два законопроекта о создании системы гарантирования на страховом рынке в сегменте страхования жизни. Документы были инициированы группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Цель документов - обеспечить защиту прав и интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей в случае отзыва лицензии у страховщика. Речь идет о договорах добровольного страхования жизни, включая страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.

Законопроектами устанавливаются основы функционирования системы гарантирования прав по договорам страхования, предполагается формирование и использование средств соответствующего фонда для осуществления гарантийных выплат. Система гарантирования аналогична той, что действует в отношении банковских вкладов и средств пенсионных накоплений. Функции оператора предлагается возложить на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Источником гарантийных выплат является фонд, который формируется АСВ за счет гарантийных взносов, дохода от инвестирования средств фонда, процентов за несвоевременную или неполную уплату гарантийных взносов, иных источников. Банк России выполняет координационную и надзорную функции.

В случае отзыва у страховщика лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, он в течение семи рабочих дней представляет в АСВ информацию, необходимую для определения размера гарантийных выплат. АСВ в течение 30 рабочих дней формирует реестр гарантийных выплат по договорам страхования, в котором учитываются требования субъектов страхования. На основании сформированного реестра по заявлению субъекта страхования будут производиться гарантированные выплаты.

Второй законопроект предусматривает процедуру принудительной ликвидации страховой организации по иску Банка России в случае отзыва у нее всех ранее выданных лицензий.

Досрочное прекращение полномочий двух депутатов

Кроме того, парламентарии рассмотрят проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду"). Накануне комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сочла достаточными основания для прекращения полномочий этих депутатов в связи с тем, что они более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых входят. Решение этой комиссии поддержала комиссия по мандатным вопросам, после чего проекты постановлений были направлены в совет Госдумы.

Окончательное решение должно быть принято на заседании палаты.

Сам Власов отмечал, что комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, в которую он входит, ввела возможность дистанционного голосования, и он пользовался ею при рассмотрении малозначимых вопросов. Власов подчеркивал, что ему вменяют в вину отсутствие на заседаниях комиссии в 2022 году, и связывал принятое решение с разногласиями с руководством его партии.

Белоусов с августа 2022 года объявлен в розыск, депутат осужден на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей.