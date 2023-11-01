Вьетнам изучает возможность открытия собственного сухого порта в Приморье

Как считает генконсул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиен, это позволит оптимизировать двусторонний товарооборот и сократить издержки

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Вьетнам рассматривает возможность открытия в Приморском крае сухого порта и таможенного склада для оптимизации двустороннего товарооборота и сокращения издержек. Об этом на V форуме "Экспортный потенциал Приморья - 2023", тема которого: "Поворот на Восток. Достижения и вызовы", заявил генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиен.

"На сегодняшний день проблема в том, что Приморью необходимо укреплять внутренние логистические мощности для снижения логистических издержек. Тогда Приморье станет крупнейшим перевалочным пунктом торговли между двумя странами. Вьетнамская сторона готова рассмотреть возможность открытия собственного сухого порта и таможенного склада на территории Приморья для упрощения процедур", - сказал генконсул.

Сухой порт предполагает размещение терминала хранения и разгрузки отдельно от берега.

Генконсул отметил, что уже сегодня предприятия экспортеры и импортеры во Вьетнаме и России все больше внимания уделяют судоходному маршруту через Приморье. Это увеличивает объем товаров, проходящих через внутренние морские порты РФ.