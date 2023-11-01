Sitronics Group в ноябре начнет строительство электроверсии теплохода "Москва"

Судно будет предназначено для речных прогулок и экскурсионных маршрутов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Sitronics Group уже подготовила дизайн-проект электрической версии теплохода "Москва" и приступит к строительству в ноябре текущего года. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов в кулуарах выставки "Общественный транспорт - 2023".

"Дизайн есть, металл уже начинаем потихонечку резать. <…> У нас срок постройки головного судна 12 месяцев. Соответственно, сейчас - в ноябре - начинаем работы. Спуск планируем в конце 2024 года или весной 2025 года", - пояснил Гурленов.

Судно принадлежит к ледовому классу, подчеркнул он.

"Мы надеемся что в границе 2024-2025 годах будет уже в акватории в Отрадном (город в Ленинградской области, где расположена верфь судостроительного предприятия Emperium, входящего в Sitronics Group - прим. ТАСС)", - добавил Гурленов.

Ранее Sitronics Group сообщала ТАСС, что планируется воссоздать теплоход "Москва" в новом образе с электрической пропульсией (пропульсивная система является исполнительной частью главной энергоустановки судна - прим. ТАСС). Судно длиной более 30 м и шириной 8 м будет предназначено для речных прогулок и экскурсионных маршрутов.