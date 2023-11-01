Starlink сделает интернет доступным в высокогорных регионах Грузии

В Комиссии по коммуникациям Грузии подчеркнули, что они предоставили авторизацию американской компании в июле 2022 года

ТБИЛИСИ, 1 ноября. /ТАСС/. Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX, о запуске которой в Грузии сообщил ее основатель Илон Маск, сделает высококачественный интернет доступным в высокогорных регионах республики. Об этом говорится в сообщении Комиссии по коммуникациям Грузии.

"Starlink особенно важным и интересным является для высокогорных регионов, а также в поселениях, где нет доступа к широкополосному интернету. После внедрения Starlink, во всех таких географических ареалах доступ к высокоскоростному интернету будет возможным уже для всех желающих в Грузии", - говорится в сообщении.

В комиссии подчеркнули, что они предоставили авторизацию Starlink еще в июле 2022 года.

Маск ранее в среду на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что Starlink стал доступен в Грузии.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.