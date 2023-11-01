В Египте на втором блоке АЭС "Эд-Дабаа" к 19 ноября установят атомное оборудование

Устройство локализации расплава установят к Дню атомной энергии, отмечаемому в Египте

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Атомное оборудование на втором энергоблоке атомной электростанции "Эд-Дабаа", которая строится в Египте в сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом", будет установлено к 19 ноября. Об этом сообщил председатель Управления по атомным электростанциям Египта Амгед аль-Вакиль.

"В рамках реализации проекта АЭС "Эд-Дабаа" устройство локализации расплава (УЛР, "ловушка расплава") для второго блока будет установлено к 19 ноября нынешнего года, к Дню атомной энергии, отмечаемому в Египте", - говорится в заявлении аль-Вакиля, которое размещено на официальной странице управления в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее инжиниринговый дивизион госкорпорации АО "Атомстройэкспорт" (АО АСЭ), который является генеральным проектировщиком и подрядчиком, сообщил, что ядерное оборудование для второго энергоблока АЭС "Эд-Дабаа" было доставлено на стройплощадку. Церемония приемки УЛР состоялась 25 октября. Как отметил тогда вице-президент АО АСЭ Алексей Кононенко, "после прохождения входного контроля вторая "ловушка" будет установлена в проектное положение, это произойдет до конца года". К монтажу атомного оборудования на первом энергоблоке АЭС "Эд-Дабаа" приступили в начале октября.

Первое ядерное оборудование прибыло из России в Египте в марте. Устройство локализации расплава входит в состав всех современных атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+". УЛР состоит из нескольких элементов, общий вес которых составляет 700 тонн. Это уникальное изобретение российских атомщиков, которое обеспечивает безопасность для окружающей среды и человека при любых сценариях работы АЭС.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.