В Тюменской области планируют ввести выплаты в 200 тыс. рублей для участников СВО

Законопроект проходит независимую антикоррупционную экспертизу

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. В Тюменской области планируют ввести единовременную выплату в 200 тыс. рублей для военнослужащих из региона, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Она будет действовать для тех, кто заключил контракт не ранее 1 октября 2023 года, соответствующий проект постановления опубликовали на официальном портале государственной власти региона.

"Установить дополнительную меру социальной поддержки в форме единовременной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, заключившим в период прохождения военной службы, но не ранее 1 октября 2023 года контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Единовременная выплата осуществляется однократно в размере 200 тыс. рублей", - следует из текста проекта.

Сейчас проект постановления, разработанный департаментом социального развития Тюменской области, проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Ранее в регионе установили единовременную выплату в 100 тыс. рублей для участников спецоперации, заключивших контракт в Тюменской области, независимо от места их регистрации.