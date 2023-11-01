Воронежский глава сообщил о загрузке завода по выпуску самолетов типа Ил-96 до 2030 года

Предприятие 1 ноября провело испытания дальнемагистрального Ил-96-400М

ВОРОНЕЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Воронежский авиазавод (Воронежское авиастроительное объединение, ВАСО) имеет загрузку по выпуску самолетов типа Ил-96 до 2030 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам первого опытного полета самолета Ил-96-400М.

"Сегодня состоялся первый полет воронежского самолета Ил-96-400М. Это достойный повод для гордости и поздравлений всем сотрудникам и руководству филиала ПАО "Ил" - Воронежского авиазавода и Объединенной авиастроительной корпорации. Но самое главное - российская авиационная промышленность продолжает развиваться, а Воронежский авиазавод по-прежнему играет важную роль в этом процессе. Сегодня ВАСО имеет загрузку по выпуску лайнеров типа Ил-96 в горизонте как минимум до 2030 года", - написал он.

Гусев добавил, что широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-400М является модернизированной версией Ил-96-300, у него удлиненный фюзеляж и более мощные двигатели, он рассчитан на 370 пассажиров. Ранее кабмин России сообщил, что 1 ноября совершил первый полет опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, изготовленный в филиале ПАО "Ил" - ВАСО (входит в ОАК Ростеха), испытания прошли в штатном режиме.

О самолете

Ил-96-400М - модернизированная версия Ил-96-300, с удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС 90А1 и вместимостью до 370 пассажиров. Самолет может иметь грузовую, а также одно-, двух- и трехклассную компоновки, оснащен информационно-развлекательной системой с доступом к интернету, телевидению и спутниковой связи, современным буфетно-кухонным оборудованием.

Обновленный навигационный комплекс самолета, созданный из российских комплектующих, соответствует международным требованиям. Отмечается, что его применение повысит безопасность полетов и упростит процесс захода на посадку.