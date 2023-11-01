Шульгинов заявил, что Россия открыта для переговоров по поставкам газа в ЕС

РФ ждет предложений со стороны покупателя, сообщил министр энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия не закрывала западное направление для поставок газа, страна открыта для переговоров по поставкам в Европу, но ждет предложений со стороны покупателя. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Петербургском международном газовом форуме.

"Мы открыты для переговоров по возобновлению поставок, но должно быть предложение со стороны покупателя", - сказал он.

По его словам, поставки газа в Пакистан и Индию являются одними из перспективных направлений, как и своповые поставки в Иран.

"Можно добавить и своповые поставки в Иран, еще есть перспективное направление - Индия, Пакистан. Мы сами не закрывали и продолжаем считать себя надежным поставщиком", - отметил он.

В новость была внесена правка (14:53 мск) - исправлены названия стран, верно - в Пакистан и Индию.