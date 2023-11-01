Bloomberg: Фридман и Авен назвали инвестиции в экономику Британии ошибкой

Великобритания внесла российских бизнесменов в санкционный список в марте 2022 года в связи с началом СВО

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в Великобританию оказались "огромной ошибкой" для крупных российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, в отношении которых западные страны ввели санкции после начала спецоперации России на Украине. О такой оценке со стороны предпринимателей сообщило агентство Bloomberg.

"Сегодня тот факт, что мы инвестировали деньги в Англию, выглядит как колоссальная ошибка", - приводит оно слова Фридмана. По информации агентства, партнер Фридмана по "Альфа-банку" Авен заявил на допросе в лондонском аэропорту в июле 2022 года представителям полиции, что вложения миллиардов в страны Запада и размещение головного офиса в Англии также были "ошибочным решением".

Великобритания внесла Фридмана и Авена в санкционный список в марте 2022 года в связи с началом российской специальной военной операции на Украине. Изначально ограничения предполагали запрет на въезд в королевство и заморозку активов в случае их обнаружения, однако позже был также введен запрет на оказание трастовых услуг. Кроме того, 19 сентября 2023 года в отношении Фридмана были применены транспортные рестрикции, предполагающие возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат ему, контролируются, зафрахтованы или эксплуатируются им.