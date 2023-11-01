Эксперт: доля отечественного премиального вина растет в российских магазинах

Речь идет о вине дороже 800 рублей, заявил вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Доля отечественного премиального вина дороже 800 рублей растет в российских магазинах. Об этом заявил вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.

"Ядром ассортиментом "Азбуки вкуса" являются вина, которые стоят дороже 800 рублей. Этот сегмент достаточно сложный в работе с вином. Он занимает примерно чуть менее 9% в общем объеме всех розничных продаж вина. Как мы видим по динамике сопоставимой за 2022 год с 2023 годом растет доля российского вина именно в сегменте свыше 800 рублей", - сказал Ставцев в Москве в ходе церемонии открытия Всероссийской акции "Дни российских вин".

В свою очередь, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов рассказал, что ассортимент российского вина за несколько лет вырос в 10 раз. При этом он отметил, что с каждым годом дизайн бутылки и этикеток на российских винах улучшается, вносится много разнообразия. "Это выгодно отличает от иностранного продукта", - подчеркнул он.

"В сознании именно нашего потребителя всегда было, что российское вино это даже не вино, в каком-то смысле. Это не то качество. За эти годы нам удалось винного потребителя убедить в обратном, что это нормальный продукт, нормального качества", - добавил Кузнецов.

Кроме того, по словам представителя Минпромторга, российские вина в настоящее время достойно конкурируют на равных с иностранными. "На мой взгляд, во многих случаях и обходят", - заключил он.

Акция "Дни российских вин" организована Минпромторгом России и Минсельхозом России и проходит при поддержке Роскачества, Российской ассоциации экспертов рынка ретейла и Ассоциации виноградарей и виноделов России. Мероприятие призвано поддержать отечественных производителей качественного вина, выделив их на полке ретейла, а также познакомить потребителей с российскими винами, которые заслуживают внимания. В акции принимают участие магазины разных форматов, в том числе крупнейшие федеральные сети страны, среди которых "Азбука вкуса", "Перекресток", "Магнит" и другие.