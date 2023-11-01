Томские ученые создадут для "Газпрома" новые технологии очистки водоемов от нефти

В компании готовы оказать консультационную поддержку и предоставить акваторию для испытаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Новые технологии и оборудование для очистки водоемов от нефти для ПАО "Газпром" создадут ученые Томского государственного университета (ТГУ) и ООО ИСЦ "Эринтек". Соответствующее трехстороннее соглашение подписано на Петербургском международном газовом форуме, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В пресс-службе отметили, что вуз разработает технологию, компания ООО ИСЦ "Эринтек" займется производством оборудования для реализации новых решений, а ООО "Газпром трансгаз Томск" будет предоставлять инфраструктуру для испытаний оборудования, оказывать организационную поддержку с целью последующего тиражирования технологий в интересах ПАО "Газпром" и его дочерних обществ.

"Технологии будут направлены на очистку озер, прудов и рек с медленным течением от техногенных загрязнений. Мы готовы оказывать организационную и консультационную поддержку, а также проводить апробацию на участках акваторий, используемых для отстоя судов предприятия, и в акваториях причалов, используемых для перевалки нефтепродуктов для нужд "Газпром трансгаз Томск", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Газпром трансгаз Томск" Владислава Бородина.

Отмечается, что главным инструментом для очистки донных отложений водоемов от нефти является технология "Аэрощуп", созданная в Биологическом институте ТГУ. Эта технология единственная в России имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора и разрешена к использованию на территории всей страны. Теперь опыт ученых ТГУ будет использован для создания новых разработок под специфические требования ПАО "Газпром".

"Мы занимаемся проблематикой очистки водных объектов уже 20 лет и решаем одну из самых сложных задач в водной экологии - это очистка дна водоемов от различного рода загрязнителей. Трехстороннее соглашение четко показывает желание реального сектора экономики использовать современные технологические решения очистки водных объектов. Особо хочу отметить, что в рамках соглашения прослеживается связь науки, производства и реального сектора экономики. Важно, что наши разработки могут решать реальные экологические проблемы уже сейчас", - приводятся слова директора биологического института ТГУ Данила Воробьева.