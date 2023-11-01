Министр экономики Аргентины заявил о решении проблемы со снабжением бензином

Серхио Масса рассказал о гарантиях со стороны нефтяных компаний

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноября. /ТАСС/. Проблема с перебоями в снабжении бензином в Аргентине, из-за которой у заправок выстроились длинные очереди, решена. Об этом заявил министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса.

"С гарантиями обеспечения снабжения, которые дали нефтяные компании, критическая ситуация была преодолена. Но мы будем сохранять бдительность и не позволим, чтобы из-за стремления заработать немного больше за счет экспорта страдали аргентинские потребители", - сказал он в своем обращении.

Масса также сообщил, что правительство издало указ, откладывающий повышение размера налога на жидкое топливо, ради сдерживания цен на бензин для потребителей.

31 октября истекло соглашение о заморозке цен на топливо, действовавшее с середины августа. Как пишет газета La Nacion, с 1 ноября цены на бензин и дизель выросли на 7,6-9,6%.

С конца прошлой недели в соцсетях и СМИ Аргентины стали распространяться фотографии огромных очередей к заправкам. В воскресенье Масса пригрозил заморозить экспорт нефти, если проблема со снабжением топливом внутри страны не будет решена к среде. На перебои с поставками повлияло несколько факторов. Это, в частности, заморозка цен на топливо, что сделало экспорт нефти более выгодным, чем снабжение внутреннего рынка. Также к перебоям привели ажиотажный спрос на фоне сообщений о нехватке топлива и грядущем повышении цен и запланированная приостановка работы двух нефтеперерабатывающих заводов.