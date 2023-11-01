Казахстан планирует создать агроперерабатывающий хаб с участием Франции

Объект намерены открыть в 2025 году

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана в партнерстве с французской компанией Semmaris намерены в 2025 году открыть крупный агроперерабатывающий центр. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

"Глава нашего государства был проинформирован о реализации совместного проекта по созданию крупного агроперерабатывающего хаба в Алматинской области. Объект планируется открыть в 2025 году. Общий объем казахстанских инвестиций на текущий момент составляет $150 млн", - говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи президента Казахстана с генеральным директором компании Стефаном Лаяни на полях двустороннего бизнес-форума в Астане.

Semmaris на начальной стадии реализации проекта передаст казахстанской стороне технологии и лучшие французские практики, отметили в пресс-службе.

Кроме того, с лидером республики встретился президент компании Boehringer Ingelheim France Кристиан Вайзен. "В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность достигнутого соглашения между отечественным холдингом QazBioPharm и французской компанией Boehringer Ingelheim о передаче технологии, которая позволит наладить производство вакцин против ящура в Казахстане", - рассказали в офисе главы государства. Президент подчеркнул, что страна активно работает над созданием биотехнологического кластера.

В ходе беседы с генеральным директором Lactalis Group Эмманюэлем Бенье президент Казахстана отметил, что эта компания стала одним из первых французских предприятий, пришедших на казахстанский рынок 20 лет назад. Сейчас в республике успешно работают несколько заводов и молочных ферм компании. Токаев подчеркнул значимость, которую приобрело "сотрудничество в агропромышленной отрасли и сфере производства продуктов питания" на фоне глобальных рисков продовольственной безопасности. "В этой связи Казахстан поощряет привлечение инвестиций в [область] глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Эмманюэль Бенье поблагодарил главу государства за встречу и поделился планами Lactalis по расширению сотрудничества и открытию новых производств в Казахстане", - рассказали в пресс-службе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 1 ноября прибыл в Астану с официальным визитом.