Минобороны Украины изменило правила закупки продовольствия после коррупционных скандалов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины объявило о новых правилах закупки продовольствия, которые, как уверяют в ведомстве, должны исключить повторение коррупционных скандалов.

"1 ноября Министерство обороны Украины объявило о начале торгов на закупку продовольствия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они будут проходить по новым правилам", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Их представил на брифинге замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков. Теперь торги на закупку продовольствия будут объявляться не на полгода, как ранее, а на три месяца. Были также уменьшены объемы лотов на торгах, что позволит участвовать в них компаниям с меньшим объемом оборота.

Кроме того, отныне на каждый продукт будет установлена верхняя и нижняя предельные цены. "Эта мера предосторожности была введена после того, как команда министерства вместе с представителями общественности и антикоррупционным советом проанализировала коррупционные риски предыдущих соглашений", - говорится в сообщении Минобороны Украины.

В ведомстве заверяют, что махинации останутся в прошлом, а в будущем для предотвращения коррупции при закупках для ВСУ будет создана единая организация - Государственный оператор тыла.

Счетная палата Украины в недавно опубликованном докладе подтвердила данные прессы о злоупотреблениях при закупке продовольствия для ВСУ. В документе говорится, что Минобороны страны в первые шесть месяцев текущего года закупало продукты питания для военнослужащих по ценам в среднем на 30% выше рыночных.

Коррупционные скандалы вокруг закупок Минобороны Украины разгорелись в этом году после разоблачений в прессе. В частности, в январе агентство УНИАН и газета "Зеркало недели" опубликовали документы, согласно которым военное ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в 2-3 раза выше, чем в киевских супермаркетах. После этого своих постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. В начале сентября в отставку был отправлен министр обороны Алексей Резников.