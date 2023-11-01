"Полиметалл" стал владельцем "Новой охотской рудной компании"

"Новая охотская рудная компания" владеет лицензиями на разработку золоторудных месторождений "Пуркикит", "Участок Высокий" и "Ветвистый" в Хабаровском крае

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Полиметалл" (российская структура Polymetal) стал единоличным "Новой охотской рудной компании" в Хабаровском крае, следует из данных ЕГРЮЛ.

По данным реестра, 99% в "Новой охотской рудной компании" принадлежит ООО "Светлое" (входит в "Полиметалл"), еще 1% принадлежит "Полиметаллу". Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 31 октября.

Ранее 50% "Новой охотской рудной компании" компании принадлежало "Светлому", а еще 50% контролировала "Новая рудная компания".

ТАСС направил запрос в "Полиметалл".

"Новая охотская рудная компания" владеет лицензиями на разработку золоторудных месторождений "Пуркикит", "Участок Высокий" и "Ветвистый" в Хабаровском крае.