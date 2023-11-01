Минэнерго: сроки снятия частичного запрета экспорта топлива из РФ пока не определены

Кабмин намерен рассмотреть возможность более справедливого налогообложения экспортно-ориентированных НПЗ, сообщил глава министерства Николай Шульгинов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. Минэнерго РФ допускает снятие частичного запрета экспорта топлива из России, однако его сроки пока не определены, заявил журналистам глава министерства Николай Шульгинов.

"Эта тема в работе. Анализируем ситуацию и с ценами, и с объемами, и с производственными показателями. Мы должны быть готовы ко всем решениям, но время [снятия запрета} еще не определено", - сказал он в кулуарах Петербургского международного газового форума.

Говоря о возможности изменения объёмов поставок топлива странам ЕАЭС, министр отметил: "У нас постоянно идут запросы об увеличении или снижении индикативных балансов, в частности, сегодня обсуждали с Узбекистаном, Кыргызстаном, по разным нефтепродуктам".

С 21 сентября 2023 года правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.

6 октября кабмин утвердил несколько новых мер для регулирования топливного рынка. В том числе Россия сняла ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.

Экспорт СПГ

Россия в этом году сохранит объем экспорта СПГ на уровне 2022 года, заявил Шульгинов.

"Экспорт СПГ в 2023 году сохранится на уровне прошлого года", - сказал министр, подчеркнув, что такой план сохраняется, несмотря на ремонты, проведенные в этом году на российских СПГ-заводах.

"Рынок хороший, спрос большой, с нашей стороны важно обеспечить технологическую возможность", - добавил он.

Ранее в прогнозе Минэкономразвития сообщалось, что экспорт СПГ из России по итогам 2023 года вырастет на 1,2%, до 33,3 млн тонн. При этом экспорт СПГ в 2024 году прогнозируется на уровне 38 млн тонн, в 2025 году - 40 млн тонн, в 2026 году - 44 млн тонн.

Налогообложение экспортно-ориентированных НПЗ

Правительство намерено рассмотреть возможность более справедливого налогообложения экспортно-ориентированных НПЗ. Эта инициатива обсуждается в рамках поправок, связанных с корректировкой топливного демпфера и поиска источников его финансирования, отметил Шульгинов.

"Мы будем рассматривать возможность более справедливого налогообложения экспортно-ориентированных НПЗ", - сказал глава Минэнерго РФ.

Что касается корректировки демпфера, то он заметил, что Минэнерго продолжает работу с Минфином по деталям законопроекта. "Это должно быть совместное решение. Мы должны все равно находить совместные решения, мы их обсуждаем и вынесем. Решения связаны с возвратом демпфера, решения связаны с обеспечением источников компенсации, в том числе расширение компенсации за демпфер на газ для тех, кто получает повышенный демпфер", - отметил он.

Замминистра финансов Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин уже получил от Минэнерго предложения по компенсации выделенных бюджетом средств на корректировку топливного демпфера. Минфин намерен внести в Госдуму поправки в Налоговый кодекс в ноябре.

Ранее первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявлял, что Минфин и Минэнерго обсуждают несколько источников финансирования корректировки демпфирующего механизма топливной отрасли. Увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль не рассматривается, однако выплата по демпферу, которую нефтяники не получили в сентябре, станет одним из таких источников.

По словам Сорокина, по новому законопроекту нефтяники смогут получить выплаты и за октябрь, так как демпфер выплачивается в ноябре.

О корректировке демпфера

Российские власти решили внести поправки в Налоговый кодекс и вернуть с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. До этого нефтяники получали демпфер, если поставляли топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки.