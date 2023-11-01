"Газпром нефть" займется совместными разработками с российским спутниковым оператором

Сервисы на основе аэрокосмических данных и искусственного интеллекта позволят принимать более эффективные решения при проведении геологоразведки, разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений, заявили в компании

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Газпром космические системы" договорились о развитии технологий анализа геопространственных данных с применением спутниковых систем и искусственного интеллекта. Об этом партнеры объявили на Петербургском международном газовом форуме.

"Объединив компетенции наших компаний, мы сможем развивать сервисы на основе аэрокосмических данных и искусственного интеллекта. Они позволят принимать более эффективные решения при проведении геологоразведки, разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений", - сказал генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков.

По его словам, технологии также расширят возможности для регулярного экологического мониторинга регионов Крайнего Севера. В перспективе эти решения могут быть востребованы не только нефтегазовой промышленностью, но и многими другими отраслями российской экономики, подчеркнул Дюков.

Компании исследуют возможности создания цифровых двойников инфраструктуры нефтегазовых месторождений на основе обработки нейросетями информации о наблюдениях за поверхностью Земли из космоса, в том числе, с перспективных спутников дистанционного зондирования "Смотр".

Благодаря внедрению искусственного интеллекта "Газпром космические системы" дополнительно повысит точность расчетов и прогнозирования при оказании геоинформационных услуг предприятиям группы "Газпром" и другим компаниям-партнерам. Применение нейросетей также позволит ускорить анализ аэрокосмических данных, повысит детализацию цифровых картографических моделей и обеспечит новый функционал их использования.