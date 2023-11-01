Кабмин продлил функции Гознака в качестве оператора системы контроля оборота драгметаллов

Также 31 декабря 2025 года определено предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на закупку работ, услуг с Гознаком

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство России продлило на 2024-2025 годы полномочия Гознака в качестве оператора государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить акционерное общество "Гознак" единственным исполнителем осуществляемых Минфином России в 2024-2025 годах закупок работ, услуг, связанных с эксплуатацией и развитием государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, а также с выполнением функций оператора этой системы", - говорится в распоряжении кабмина.

Кроме того, 31 декабря 2025 года определено предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на закупку работ, услуг с Гознаком.

ГИИС ДМДК начала работу в 2021 году. С момента запуска системы ее единственным оператором был "Гознак".