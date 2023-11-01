Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ на 1 октября снизились на 7,3%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Запасы зерна в российских сельхозорганизациях на 1 октября 2023 года уменьшились на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составили 41,509 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

В том числе запасы пшеницы за отчетный период снизились на 10,4%, до 29,538 млн тонн, запасы кукурузы выросли на 54%, до 1,789 млн тонн.

Кроме того, сельхозорганизации в январе - сентябре текущего года реализовали 48,126 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что на 32,7% больше, чем годом ранее.

В том числе за девять месяцев 2023 года реализация пшеницы достигла 36,82 млн тонн, что на 34,9% выше показателя годом ранее. Кукурузы было реализовано 5,297 млн тонн, что на 29,1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

При этом в сентябре 2023 года реализация зерновых и зернобобовых культур в годовом выражении возросла на 0,6%, до 8,794 млн тонн, в том числе реализация пшеницы снизилась на 1,9%, до 6,419 млн тонн. При этом кукурузы продано 395 тыс. тонн, что на 70,9% больше, чем годом ранее.