ФАС сообщила, что снижение стоимости бензина на бирже стабилизировало цены в рознице

Ситуация с ценами на бензин в России

В Федеральной антимонопольной службе заявили о продолжении проверок в регионах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Снижение биржевой цены бензины до уровня апреля 2023 года позволило стабилизировать стоимость в рознице. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"В настоящее время оптовая (биржевая) цена бензинов снизилась до уровня середины апреля 2023 года. Это позволило стабилизировать стоимость в розничном сегменте", - отмечается в сообщении.

ФАС подчеркивает, что служба продолжает проверки в регионах. "В результате территориальные органы ведомства возбудили 22 антимонопольных дела в 14 субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Ранее Росстат сообщил, что средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 30 октября 2023 года снизились на 13 копеек - до 55 рублей за литр. При этом дизельное топливо подешевело на 16 копеек, до 64,06 рубля за литр. Согласно данным Росстата, снижение цен на бензин было зафиксировано в 52 субъектах РФ.