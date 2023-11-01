ФРС США пока не рассматривает вопрос о снижении процентной ставки

Председатель регулятора Джером Пауэлл отметил, что идут рассуждения о повышении ставки

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на текущий момент не рассматривает вопрос о снижении базовой процентной ставки, обсуждается возможность ее повышения. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).

"Комитет даже не рассматривает вопрос о снижении ставки на данный момент совершенно. Мы не обсуждаем снижение ставки", - отметил он.

"Справедливости ради следует отметить, что вопрос, которым мы задаемся, заключается в том, следует ли нам повысить [ставку]", - добавил глава финрегулятора.