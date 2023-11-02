"Известия": в ОП России предложили выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка

Председатель комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что также необходимо расширить направления использования средств маткапитала для многодетных семей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вести дополнительную выплату в размере 1 млн рублей за рождение или усыновление третьего ребенка предложили в Общественной палате (ОП). С этой инициативой планирует обратиться в правительство комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

"Мы предлагаем "многодетный" или "отцовский" капитал, который будет предоставляться один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату", - пояснил изданию председатель комиссии Сергей Рыбальченко.

Он уточнил, что "отцовским" этот капитал предлагается назвать, чтобы отличать его от уже имеющихся выплат. "Но в целом он может называться и материнским, и отцовским. Самое главное, что должен быть многодетным", - добавил Рыбальченко.

В числе других предложений ОП - расширить направления использования средств маткапитала для многодетных семей. Так, например, эти средства можно было бы применять в качестве ежемесячных выплат на детей до 18 лет при определенных условиях, считают в ОП. Или же можно разрешить на эти деньги покупать семейный автомобиль отечественного производства, снимать жилье, если семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

В своем докладе комиссия отмечает, что сложившаяся демографическая ситуация в России требует незамедлительных мер. "Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 млн человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком", - говорится в документе.