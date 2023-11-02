Премьер Японии заявил о планах выделить около $113,1 млрд на помощь населению и экономике

Ожидается, что пакет помощи утвердят в течение дня на заседании кабинета министров

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Японии планируют принять программу поддержки населения и стимулирования экономики в размере около 17 трлн иен (порядка $113,1 млрд). Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшемся заседании с членами правительства и правящей Либерально-демократической партии.

"Я рассчитываю, что размер программы поддержки составит около 17 трлн иен", - приводит слова Кисиды агентство Kyodo. Ожидается, что пакет помощи будет утвержден в течение дня на заседании кабинета министров. Затем глава правительства расскажет о подробностях программы на последующей пресс-конференции.

По данным Kyodo, выделенные средства будут использованы для оплаты пособий малообеспеченным семьям, пострадавшим от роста цен в Японии, стимулирования инвестиций в производство полупроводников и предотвращения стихийных бедствий. При этом правительство рассчитывает обеспечить финансирование мер поддержки за счет эмиссии гособлигаций. Как отмечает агентство, подобный подход может в дальнейшем ослабить финансовое положение Японии.