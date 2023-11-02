Henderson в ближайшие годы обновит до 90 салонов

Их площадь будет увеличена

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ретейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды и обуви в России, в ближайшие несколько лет планирует переформатировать до 90 салонов, увеличив их площадь, сообщил в интервью ТАСС основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян.

"В целом, мы планируем переформатировать до 90 салонов в ближайшие несколько лет. На этот год у нас запланировано переоткрытие около 30 салонов, большую часть плана этого года мы уже исполнили", - сказал Арутюнян.

Он отметил, что поскольку в последние годы число торговых центров в России практически не увеличивается (особенно это касается торговых центров высокого класса), компания в настоящее время реализует стратегию переоткрытия салонов. Это позволяет предоставить покупателям больший ассортимент и повысить качество, что в свою очередь делает возможным рост продаж на квадратный метр и снижение периода окупаемости салона.

"Эта стратегия заключается в том, что мы закрываем наши салоны площадью до 200 квадратных метров и открываем салоны площадью до 700 квадратных метров в тех же торговых центрах, при этом часто меняя локацию на более выгодную", - пояснил основатель ретейлера.

Арутюнян добавил, что в среднесрочной перспективе компания планирует расширять сеть. "О конкретных цифрах говорить пока рано. Наш потенциал, с учетом прогнозов - еще салонов 20 точно", - сказал он. В настоящее время у Henderson работают 159 салонов в 64 городах России, еще два салона открыты по системе международного франчайзинга в Армении.

О логистическом центре

Основатель Henderson также рассказал, что компания приобрела землю для создания логистического центра недалеко от аэропорта Шереметьево. Данный объект необходим ретейлеру для поддержки роста. В настоящее время в рамках проекта ведутся проектно-изыскательские работы, компания хотела бы открыть объект к середине 2025 года.

"Управление логистикой - один из ключевых факторов успеха для ретейлера. По нашему мнению, ключевые активы компании, к которым, несомненно, относится логистический центр, должны быть в собственности. Конечно, собственный автопарк нам не нужен, но хороший логистический центр, выстроенный именно под наши процессы обработки заказов, поможет нам стать еще эффективнее", - отметил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.